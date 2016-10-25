Сослан Джанаев: Юрий Газзаев – профессионал своего дела

Вратарь «Ростова» Сослан Джанаев поддержал главного тренера «Волгаря» Юрия Газзаева.

- Я давно знаю Юрия Фарзуновича. Он большой профессионал своего дела, который воспитал много талантливых футболистов и дал им путевку в большой футбол. Его слова в раздевалке? Такое бывает с каждым тренером, особенно после сложных матчей, а Газзаев – очень эмоциональный человек, который болезненно переносит поражения, он отдает себя полностью футболу. Человек, который снял это видео поступил некрасиво, все что происходит в раздевалке должно оставаться внутри нее, - сказал Джанаев.

Напомним, что в Интернете был опубликован видеоролик, в котором во время разбора одного из матчей главный тренера «Волгоря» Юрий Газзаев неоднократно прибегает к ненормативной лексике после одного из матчей прошлого сезона.