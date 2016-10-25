Сиссоко дисквалифицирован на три матча за удар локтем по лицу

Полузащитник «Тоттенхэма» Мусса Сиссоко дисквалифицирован на три ближайших встречи за грубую игру в матче с «Борнмутом» (0:0).

На 80-й минуте матча девятого тура английской премьер-лиги 27-летний француз ударил по лицу локтем игрока «Борнмута» Харри Артера.

Главный судья встречи Крэйг Поусон, посовещавшись с линейным арбитром, решил не наказывать футболиста «Тоттенхэм Хотспур», но Футбольная Ассоциация вынесла свой вердикт через два дня после матча.

Стоит отметить, что сам Артера претензий к французу не имеет, сказав это после матча:

«Никогда не желал чтобы у игрока были проблемы, если он сделал это непреднамеренно. Сиссоко извинился. И я с радостью забуду этот момент».