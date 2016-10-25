Сиссоко дисквалифицирован на три матча за удар локтем по лицу
Полузащитник «Тоттенхэма» Мусса Сиссоко дисквалифицирован на три ближайших встречи за грубую игру в матче с «Борнмутом» (0:0).
На 80-й минуте матча девятого тура английской премьер-лиги 27-летний француз ударил по лицу локтем игрока «Борнмута» Харри Артера.
Главный судья встречи Крэйг Поусон, посовещавшись с линейным арбитром, решил не наказывать футболиста «Тоттенхэм Хотспур», но Футбольная Ассоциация вынесла свой вердикт через два дня после матча.
Стоит отметить, что
сам Артера претензий к французу не имеет, сказав это после матча:
«Никогда не желал чтобы у игрока были проблемы, если он сделал это непреднамеренно. Сиссоко извинился. И я с радостью забуду этот момент».
Матч
Состав
Борнмут: Боруц, Фрэнсис, Кук С., Дэниелс, Смит А., Уилшер, Артер, Гослинг, Кинг (Фрейзер, 88), Айб (Градель, 60), Уилсон К. (Афобе, 82)
Тоттенхэм: Льорис, Вертонген, Роуз, Уокер, Эриксен, Ламела, Алли (Сиссоко, 72), Ваньяма, Дайер, Дембеле, Сон Хын Мин (Янссен, 62)
Предупреждения:
Гослинг, 39; Градель, 67 - Ламела, 18; Вертонген, 35; Алли, 37; Роуз, 43
Судья:
Крейг Поусон (Англия)
Место и дата
22 октября 14:30, Дин Корт, Онлайн-трансляция