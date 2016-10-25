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Тарасенко признан спортсменом года в Сент-Луисе

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко назван лучшим спортсменом города по версии Спортивного клуба штата Миссури.

«Мне непросто оценить эту награду, потому что я из России. Я думал, что она вручается американцам и канадцам. Мы гордимся ею. Начало сезона 2016-17 получается приятным, и я надеюсь, что мы сможем добиться большего в этом году», – приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.

Тарасенко стал седьмым хоккеистом, который стал лауреатом награды. До него лучшими спортсменами Миссури признавались Майк Лиут (1981), Бретт Халл (1990), Кертис Джозеф (1993), Брендан Шэнахан (1995), Эл Макиннис (1999) и Ти Джей Оши (2014).

Вручение приза состоится 5 декабря представителями университета Мэривилля.

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