Базарова и Депутат снялись со Skate Canada
Российская пара Вера
Базарова – Андрей Депутат не выступят на втором этапе серии «Гран-при» Skate Canada по медицинским
показаниям партнера, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на
коньках России.
Таким образом, в Канаде Россию представит только одна спортивная
пара – двукратные чемпионы Европы, призеры чемпионата мира Юко Кавагути –
Александр Смирнов.
Напомним, на первом этапе Skate America в Чикаго Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли третье место, а Кристина Астахова и Алексей Рогонов – пятое.
Добавим, что Skate Canada пройдет 28-30 в Миссиссаге.
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