Базарова и Депутат снялись со Skate Canada

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Тарасова и Морозов стали серебряными призерами Гран-при Канады Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место по итогам выступления в короткой и произвольной программах в парном катании на втором этапе Гран-при, который проходит в Канаде.

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Евгения Тарасова: Мне понравилось, что, несмотря на ошибки, прокатались с эмоциями Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, прокомментировала выступление в короткой программе на втором этапе Гран-при Skate Canada в Летбридже.