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Защитник киевского «Динамо» Данило Силва перенесет операцию

Источник:  Sport.uaКомментарии

Бразильский защитник «Динамо» (Киев) Данило Силва получил травму в матче 12-го тура чемпионата Украины против «Александрии» (1:1). Травма оказалась серьезной.

Как сообщает Sport.ua со ссылкой на слова генерального директора клуба Реваза Чохонелидзе, бразильцу потребуется операция. Данило Силва ранее восстановился после травмы задней поверхности бедра, которую он получил в матче 7-го тура против донецкого «Шахтера».

В текущем сезоне 29-летний Данило Силва провел девять матчей за «Динамо», один из них в Лиге чемпионов.

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