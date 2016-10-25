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Руслан Ротань: Если Украина пройдет квалификацию ЧМ-2018, то мы должны играть в России

Источник:  Sport ArenaКомментарии

Полузащитник сборной Украины Руслан Ротань рассказал о перспективах участия команды в чемпионате мира в России. Он считает, что в случае прохождения отборочного турнира бойкотировать ЧМ-2018 не стоит.

«Действительно, ситуация между двумя странами сейчас критическая. Но если мы играем в отборочном турнире, неправильно будет выбирать, ехать или нет. Если мы футболисты, спортсмены и хотим добиваться результата, мы должны играть, где бы ни проходил турнир. Это спорт. Повторюсь, если мы уже играем в квалификации, то должны стремиться попасть на чемпионат мира. А что будет там – посмотрим», - цитирует Ротаня Sport Arena.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах в России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. 

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