Руслан Ротань: Если Украина пройдет квалификацию ЧМ-2018, то мы должны играть в России
Полузащитник
сборной Украины Руслан Ротань рассказал о перспективах участия команды в
чемпионате мира в России. Он считает, что в случае прохождения отборочного
турнира бойкотировать ЧМ-2018 не стоит.
«Действительно, ситуация между двумя странами
сейчас критическая. Но если мы играем в отборочном турнире, неправильно будет
выбирать, ехать или нет. Если мы футболисты, спортсмены и хотим добиваться
результата, мы должны играть, где бы ни проходил турнир. Это спорт. Повторюсь,
если мы уже играем в квалификации, то должны стремиться попасть на чемпионат мира.
А что будет там – посмотрим», - цитирует Ротаня Sport
Arena.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11
городах в России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани,
Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и
Екатеринбурге.