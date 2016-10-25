Тамара Москвина: Кавагути и Смирнов живут в ожидании Skate Canada

Тренер двукратных чемпионов Европы Юко Кавагути и Александра Смирнова Тамара Москвина рассказала о подготовке пары к выступлению на Skate Canada.

«В этом сезоне Юко и Александр уже выступили на Мемориале Непелы, затем – на Мемориале Панина в Санкт- Петербурге, где они катали только короткую программу – решили не рисковать перед поездкой в Канаду.

Сейчас спортсмены в хорошем состоянии, живут ожиданием старта и борьбы с конкурентами, которые им выпали на этот этап по жеребьевке», – сказала Москвина в интервью ТАСС.

Напомним, предыдущий сезон Кавагути и Смирнов завершили досрочно из-за травмы партнерши.

Добавим, что Skate Canada пройдет 28-30 в Миссиссаге.