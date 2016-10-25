Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Баскетбол  УНИКС- : -Дарушафака
Хоккей  ЦСКА- : -Медвешчак
Баскетбол  Анадолу Эфес- : -ЦСКА
Хоккей  Ак Барс- : -Барыс
Хоккей  СКА- : -Слован
Баскетбол  Олимпиакос- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тамара Москвина: Кавагути и Смирнов живут в ожидании Skate Canada

Источник:  ТАССКомментарии

Тренер двукратных чемпионов Европы Юко Кавагути и Александра Смирнова Тамара Москвина рассказала о подготовке пары к выступлению на Skate Canada.

«В этом сезоне Юко и Александр уже выступили на Мемориале Непелы, затем – на Мемориале Панина в Санкт- Петербурге, где они катали только короткую программу – решили не рисковать перед поездкой в Канаду.

Сейчас спортсмены в хорошем состоянии, живут ожиданием старта и борьбы с конкурентами, которые им выпали на этот этап по жеребьевке», – сказала Москвина в интервью ТАСС.
Напомним, предыдущий сезон Кавагути и Смирнов завершили досрочно из-за травмы партнерши.

Добавим, что Skate Canada пройдет 28-30 в Миссиссаге.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Двойная эйфория. «Японский Гагарин» взял новую космическую высоту (видео)Двойная эйфория. «Японский Гагарин» взял новую космическую высоту (видео)Ханю опять идет на рекорды, Вирчу и Мойр вновь в строю, Медведева и Погорилая покоряют Японию: «Скейт-парад» возвращается на Sovsport.ru.Остановите музыку. Что помешало Юлии Липницкой на старте первого турнира сезонаОстановите музыку. Что помешало Юлии Липницкой на старте первого турнира сезонаОлимпийская чемпионка лидирует на турнире в Словакии, хотя первый блин по независящим от нее причинам чуть не получился комом.Маги и чародеи. Как российские фигуристы готовятся к новому сезону (видео)Маги и чародеи. Как российские фигуристы готовятся к новому сезону (видео)В воскресенье часть сборной страны выступила на шоу в Москве, а в ближайшие выходные вся команда покажет свои программы на прокатах в Сочи.Юко Кавагути сделала первый прыжок после травмыРоссийский фигурист Александр Смирнов сообщил, что его партнерша по спортивной паре Юко Кавагути, находясь в отпуске, прыгнула двойной аксель, который стал первым ее прыжком после травмы.«Мишину было тяжелее со мной, чем мне с ним»«Мишину было тяжелее со мной, чем мне с ним»Sovsport.ru предложил мэтру тренерского цеха Алексею Николаевичу Мишину угадать по высказываниям о нем их авторов.Тамара Москвина: Юко Кавагути уже успела окончить курсы макияжаТамара Москвина: Юко Кавагути уже успела окончить курсы макияжаТренер пары Юко Кавагути/Александр Смирнов рассказала Sovsport.ru, как проходит восстановление партнерши после тяжелой травмы.Тамара Москвина: Кавагути чувствует себя прекрасноТренер серебряных призеров чемпионата России Юко Кавагути и Александра Смирнова Татьяна Москвина рассказала о самочувствии фигуристки, которая на тренировке порвала ахилл.Тамара Москвина: В преддверии ЧМ Траньков и Волосожар выглядят очень конкурентоспособнымиИзвестный тренер Тамара Москвина высоко оценила нынешнюю форму российских фигуристов Татьяны Волосожар и Максима Транькова, победивших на чемпионате Европы в Братиславе.Константин Безматерных: Все мы с нетерпением ждем возвращения КавагутиТренер школы «Звездный лед» Константин Безматерных рассказал, когда российская фигуристка Юко Кавагути, выступающая в паре с Александром Смирновым, будет выписана из больницы.Боброва и Соловьев выразили слова поддержки Кавагути/Смирнову и Столбовой/КлимовуРоссийские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев выразили поддержку парам Кавагути/Смирнов и Столбова/Климов.Александр Смирнов: Кавагути будет в гипсе еще месяц, швы снимут на следующей неделеПартнер Юко Кавагути Александр Смирнов рассказал о состоянии фигуристки.Тамара Москвина: Кавагути может провести в гипсе четыре неделиТренер двукратных чемпионов Европы Юко Кавагути и Александра Смирнова Тамара Москвина рассказала о травме своей подопечной.«Эта девочка очень хрупкая». Бывший тренер Юко Кавагути – о травме фигуристки«Эта девочка очень хрупкая». Бывший тренер Юко Кавагути – о травме фигуристкиТренер Николай Великов, который создал пару Кавагути/Смирнов, комментирует травму фигуристки, из-за которой дуэт пропустит чемпионат Европы.Александр Горшков: Желаем Кавагути скорейшего выздоровления и не терять оптимизмаПрезидент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал травму Юко Кавагути и пожелал фигуристке скорейшего выздоровления.«Приземлилась, вскрикнула и села». Тамара Москвина – о травме Юко Кавагути«Приземлилась, вскрикнула и села». Тамара Москвина – о травме Юко КавагутиТренер двукратных чемпионов Европы Юко Кавагути и Александра Смирнова рассказала Sovsport.ru о нелепой травме партнерши.Александр Смирнов: Написал Юко, что нельзя винить себяДвукратный чемпион Европы Александр Смирнов рассказал о том, как его партнерша Юко Кавагути получила травму ноги, из-за которой пара досрочно завершила сезон.Тамара Москвина: Юко Кавагути перенесла операцию на ноге, она прошла нормальноТренер российской фигуристки рассказала о том, как ее ученица перенесла операцию на ахилловом сухожилии.Злой рок. Юко Кавагути получила нелепую травму и может пропустить остаток сезонаЗлой рок. Юко Кавагути получила нелепую травму и может пропустить остаток сезонаДвукратная чемпионка Европы в спортивной паре с Александром Смирновым получила разрыв сухожилия на разминке в тренажерном зале.Пара Кавагути - Смирнов досрочно завершила сезон из-за травмы партнершиРоссийская спортивная пара Юко Кавагути - Александр Смирнов не выступит на чемпионатах мира и Европы в 2016 году.Ведущие российские фигуристы записали новогоднее обращение к болельщикамРоссийские звезды фигурного катания поздравили болельщиков с наступающим 2016-м годом.

Тамара Москвина
Тамара Москвинавсе новости
Юко Кавагути
Юко Кавагутивсе новости
Александр Смирнов
Александр Смирноввсе новости

Cпецпредложение