Тамара Москвина: Кавагути и Смирнов живут в ожидании Skate Canada
Тренер двукратных
чемпионов Европы Юко Кавагути и Александра Смирнова Тамара Москвина рассказала
о подготовке пары к выступлению на Skate Canada.
«В этом сезоне Юко и Александр уже выступили на Мемориале Непелы,
затем –
на Мемориале Панина в Санкт- Петербурге, где они катали только короткую
программу –
решили не рисковать перед поездкой в Канаду.
Сейчас спортсмены в хорошем состоянии, живут ожиданием старта и
борьбы с конкурентами, которые им выпали на этот этап по жеребьевке», –
сказала Москвина в интервью ТАСС.
Напомним, предыдущий сезон Кавагути и Смирнов завершили досрочно из-за травмы партнерши.
Добавим, что Skate Canada пройдет 28-30 в Миссиссаге.
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