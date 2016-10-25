Алексей Швед: У «Химок» 70 процентов новых игроков, тяжело сразу показывать лучший баскетбол
Защитник «Химок»
Алексей Швед высказался об игре команды в начале сезона.
«У нас семьдесят процентов новых игроков, тяжело сразу показывать лучший баскетбол», – приводит «Р-Спорт» слова Шведа.
Напомним, 27-летний защитник провел свой первый матч сезона в воскресенье. В игре Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью» (73:65) на его счету 21 очко.
Матч
Химки - Локомотив-Кубань - 73:65
Место и дата
23 октября 13:00, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция
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