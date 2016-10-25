Кербер обыграла Халеп на Итоговом турнире WTA
Матч групповой стадии Итогового
турнира WTA между
немкой Анжелик Кербер и румынкой Симоной Халеп завершился победой немецкой
теннисистки. Итоговый счет матча – 6:4, 6:2 в пользу Кербер.
Матч продолжался один час и 22
минуты. На двоих у соперниц только один эйс, он в активе Халеп. Кербер
допустила две двойных ошибки, а ее соперница – ни одной. Кербер одержала две
победы в двух матчах, у Халеп одна победа и одно поражение.
Итоговый турнир WTA. Сингапур
Покрытие: хард
Призовой фонд: 7 000 000
доларов
Красная группа
2-й тур
Матч
Кербер А. (Германия) - Халеп С. (Румыния) - 6:4, 6:2
Место и дата
25 октября 14:30, , Онлайн-трансляция
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