Мориц Бауэр: «Рубин» не заслужил поражения от «Терека» с таким счетом

Защитник «Рубина» Мориц Бауэр прокомментировал прокомментировал поражение от «Терека» (1:3) в матче 11-го тура чемпионата России.

«Игра получилась очень сложной. Мы неплохо выглядели в начале матча. Но нам не повезло в первом голевом моменте. Я прошу прощения у всей команды за ошибку, которая привела к голу. Мы показали хорошую реакцию и могли решить исход встречи в свою пользу во втором тайме. Мы показали бойцовский дух и не заслужили поражения с таким счетом. После сложностей, которые произошли с нами во втором тайме, мы продолжили бороться. Мы имели шансы забить даже когда у нас осталось на поле всего девять игроков. Мы должны были заработать в этом матче как минимум одно очко. Чувствую себя опустошенным, потому что мы играли неплохо, но проиграли. Это реально тяжело. Во втором тайме нам не везло, но это футбол. И даже сейчас нужно искать позитивные моменты, перенять боевой опыт и готовиться к кубковой игре», - сказал Бауэр.

Встреча завершилась победой грозненцев со счетом 3:1. Благодаря этому успеху «Терек» поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы РФПЛ. «Рубин» идет на 10-м месте.