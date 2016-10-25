Мориц Бауэр: «Рубин» не заслужил поражения от «Терека» с таким счетом
Защитник «Рубина» Мориц Бауэр прокомментировал прокомментировал поражение от «Терека» (1:3) в матче 11-го тура чемпионата России.
«Игра получилась очень сложной. Мы неплохо выглядели в начале матча. Но нам не повезло в первом голевом моменте. Я прошу прощения у всей команды за ошибку, которая привела к голу. Мы показали хорошую реакцию и могли решить исход встречи в свою пользу во втором тайме. Мы показали бойцовский дух и не заслужили поражения с таким счетом. После сложностей, которые произошли с нами во втором тайме, мы продолжили бороться. Мы имели шансы забить даже когда у нас осталось на поле всего девять игроков. Мы должны были заработать в этом матче как минимум одно очко. Чувствую себя опустошенным, потому что мы играли неплохо, но проиграли. Это реально тяжело. Во втором тайме нам не везло, но это футбол. И даже сейчас нужно искать позитивные моменты, перенять боевой опыт и готовиться к кубковой игре», - сказал Бауэр.
Встреча завершилась победой грозненцев со счетом 3:1. Благодаря этому успеху «Терек» поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы РФПЛ. «Рубин» идет на 10-м месте.
Матч
Голы
Балай 18 (1:0). Жонатас 34 (1:1). Грозав 71 (2:1 - пен.). Роши 90 (3:1).
Состав
Терек: Городов, Семёнов, Уциев, Анхель, Брызгалов (Родолфо, 90), Кузяев, Грозав (Роши, 79), Мохаммади, Иванов, Митришев (Лебеденко, 58), Балай
Рубин: Рыжиков, Бурлак, Набиуллин, Бауэр, Самбрано, Ткачук (Жемалетдинов, 90), Цакташ, Мвила, Рочина (Сонг, 72), Жонатас, Канунников (Гарсия, 82)
Предупреждения:
Иванов, 63; Семёнов, 64; Мохаммади, 78; Балай, 86; Роши, 90 - Самбрано, 69
Удаления:
нет - Цакташ, 60; Самбрано, 70
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
22 октября 19:30, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция