«Лада» сыграет с «Виборгом», «Кубань» – с «Хипо»

Во вторник в офисе EHF в Вене состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Кубка ЕГФ. По ее итогам своих новых соперников узнали «Лада» и «Кубань».

«Лада» сыграет с датским «Виборгом». Первый матч пройдет 12 или 13 ноября в Тольятти, ответный – 19 или 20 ноября в Дании.

Соперником «Кубани» станет австрийский «Хипо». Сначала команды сыграют в Австрии (12 или 13 ноября), а второй матч пройдет в Краснодаре (19 или 20 ноября).

Этот раунд в Кубке ЕГФ станет заключительным перед групповым этапом.