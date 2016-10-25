«Лада» сыграет с «Виборгом», «Кубань» – с «Хипо»
Во вторник в офисе EHF в Вене состоялась жеребьевка третьего квалификационного
раунда Кубка ЕГФ. По ее итогам своих новых соперников узнали «Лада» и «Кубань».
«Лада» сыграет с датским «Виборгом». Первый матч пройдет 12 или 13 ноября в Тольятти, ответный – 19 или 20 ноября в Дании.
Соперником «Кубани» станет австрийский «Хипо». Сначала команды сыграют в Австрии (12 или 13 ноября), а второй матч пройдет в Краснодаре (19 или 20 ноября).
Этот раунд в Кубке ЕГФ станет заключительным перед групповым этапом.
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