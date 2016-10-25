Маурицио Арривабене: Мы знали, что в Остине «Феррари» будет сложно

Руководитель команды «Феррари» Маурицио Арривабене подвел итоги Гран-при США.

«Автодром в Остине требует от машины высокой прижимной силы в сравнении с Сузукой. В Сузуке мы добились определенного прогресса в этой области, однако знали, что в Остине нам будет сложнее. В воскресенье мы показали лучший темп, чем в пятницу и субботу. К сожалению, мы не смогли выжать максимум из этой гонки», - цитирует Арривабене Autosport.

На Гран-при США пилот «Феррари» Себастьян Феттель занял четвертое место, а его партнер Кими Райкконен сошел с дистанции. Выиграл же гонку представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.