Разработчики компьютерных игр попросили клубы перестать увольнять тренеров

Разработчики серии игр Football Manager попросили клубы перестать увольнять тренеров в ближайшие недели



Майлз Джейкобсон, руководитель студии, выпускающей популярную серию компьютерных игр Football Manager на своей странице в социальных сетях обратился с открытым письмом к руководителям футбольных клубов. «Уважаемые футбольные клубы! Пожалуйста, прекратите увольнять и нанимать тренеров в ближайшие несколько недель. Нам нужно закончить нашу базу данных в игре. Спасибо».

В играх серии Football Manager пользователь выступает в роли тренера одной из команд: он должен совершать трансферы, планировать тренировки, выбирать тактику и делать замены во время матчей. особенностью серии всегда считались большие базы данных реальных игроков и команд с указанием точной статистики.