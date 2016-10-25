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Разработчики компьютерных игр попросили клубы перестать увольнять тренеров

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Разработчики серии игр Football Manager попросили клубы перестать увольнять тренеров в ближайшие недели

Майлз Джейкобсон, руководитель студии, выпускающей популярную серию компьютерных игр Football Manager на своей странице в социальных сетях обратился с открытым письмом к руководителям футбольных клубов. «Уважаемые футбольные клубы! Пожалуйста, прекратите увольнять и нанимать тренеров  в ближайшие несколько недель. Нам нужно закончить нашу базу данных в игре. Спасибо».

В играх серии Football Manager пользователь выступает в роли тренера одной из команд: он должен совершать трансферы, планировать тренировки, выбирать тактику и делать замены во время матчей. особенностью серии всегда считались большие базы данных реальных игроков  и команд с указанием точной статистики.

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