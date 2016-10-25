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Игорь Смольников: Восстановление после травмы займет около 2-3 месяцев

Источник:  Life 78Комментарии

Защитник «Зенита» Игорь Смольников поделился мнением о своем самочувствии после операции. 

- Операция прошла хорошо, в этот раз без осложнений. Думаю, что восстановление займет, как и в прошлом году, когда получил похожую травму, два-три месяца. О характере травмы сложно говорить: приводящая мышца оторвалась от места прикрепления к кости.

Первые четыре-шесть недель после операции нужен максимальный покой, врачи сказали не тревожить это место, чтобы все заросло и не было никаких осложнений. А дальше уже можно будет начинать работать, тренироваться, - приводит слова Смольникова Life78.

Напомним, 28-летний защитник перенес операцию, которую провели в одной из клиник Лондона.

19 октября главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что Смольников пропустит около трех месяцев. 

В сезоне-2016/17 защитник принял участие в девяти матчах чемпионата России, а также в двух матча Лиги Европы и в товарищеском матче сборной России против Коста-Рики.  

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