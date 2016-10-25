Антон Шунин: В Великом Новгороде будет интересный поединок двух лидеров ФНЛ

Голкипер столичного «Динамо» Антон Шунин поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Тосно», который состоится в рамках четвертьфинала Кубка России.



« В 20 матчах этого сезона «Динамо» уступило в двух, и один из проигрышей – как раз «Тосно». Так что у нас две задачи в среду. Главная, конечно, пройти в четвертьфинал Кубка. Вторая – взять реванш за поражение во встрече, в которой мы заслуживали большего. Думаю, в Великом Новгороде будет очень интересный поединок двух лидеров первенства ФНЛ. Надеюсь при этом, что по его итогам не возникнет поводов для разговоров о судействе, обсуждать будут только футбол», - приводит слова Шунина официальный сайт «Динамо».

Напомним, матч между этими командами состоится завтра, 26 октября и начнется в 19:00 по московскому времени.