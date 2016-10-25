Антон Шунин: В Великом Новгороде будет интересный поединок двух лидеров ФНЛ
Голкипер столичного
«Динамо» Антон Шунин поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Тосно»,
который состоится в рамках четвертьфинала Кубка России.
« В 20 матчах этого сезона «Динамо» уступило в двух, и один из проигрышей – как раз «Тосно». Так что у нас две задачи в среду. Главная, конечно, пройти в четвертьфинал Кубка. Вторая – взять реванш за поражение во встрече, в которой мы заслуживали большего. Думаю, в Великом Новгороде будет очень интересный поединок двух лидеров первенства ФНЛ. Надеюсь при этом, что по его итогам не возникнет поводов для разговоров о судействе, обсуждать будут только футбол», - приводит слова Шунина официальный сайт «Динамо».
Напомним, матч между этими командами состоится завтра, 26 октября и начнется в 19:00 по московскому времени.
Матч
Место и дата
26 октября 19:00, Городской стадион, Текстовая трансляция