Антон Ревенко: Зарплата Лесли сопоставима с зарплатой Трефилова

Генеральный директор «Ростов-Дона» Антон Ревенко рассказал о финансовом положении клуба.

– В этом сезоне в районе 250 млн рублей, в предыдущем – около 220 млн, – сказал Ревенко в интервью «Известиям». – При этом 70–75% бюджета – зарплаты игрокам, тренерам, персоналу, налоги. Остальное – организация перелетов, проживание, аренда дворца спорта, ДЮСШ. Что касается нашего статуса самых богатых, то такие вещи часто говорятся наобум. Чтобы оценивать, надо знать бюджеты других клубов, дабы их сравнить. Насколько я понимаю, бюджет «Кубани» сейчас пока не определен. Они взяли много игроков из Астрахани и других клубов. Получился состав в 29 игроков. Сейчас «Кубань» уже его сокращает, оптимизируя расходы.

– Евгений Трефилов часто упоминал о финансовом превосходстве «Ростов-Дона», а однажды заявил, что страшно представить, сколько зарабатывает в клубе ваш главный тренер Ян Лесли.

– Я могу сказать Евгению Васильевичу, что ориентировочно знаю зарплаты тренерского цеха в России и за рубежом. И у Лесли нормальная зарплата. Вполне сопоставимая с той, которая у самого Трефилова, поэтому не стоит тут ничего придумывать.

Напомним, под руководством датского тренера Яна Лесли «Ростов-Дон» стал чемпионом России (2015), завоевал серебро чемпионата России (2016) и по два раза выиграл Кубок (2015, 2016) Суперкубок России (2015, 2016).