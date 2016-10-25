Вальтер Дзенга покинул пост главного тренера «Вулверхэмптона»

«Вулверхэмптон» решил расстаться с итальянским тренером, известным в прошлом голкипером Вальтером Дзенгой. Об этом сообщает ВВС, а позднее подтвердил и официальный сайт клуба.

В последних 14 матчах в чемпионшипе «Вуверхэмптон» выиграл только четыре раза. «Волки» занимают 18-е место в турнирной таблице и находятся в четырех очках от зоны вылета.

В качестве тренера 56-летний Вальтер Дзенга известен по работе со «Стяуа», «Црвеной Звездой» «Сампдорией», бухарестским «Динамо». Становился чемпионом Румынии и чемпионом Сербии и Черногории.