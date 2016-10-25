Вальтер Дзенга покинул пост главного тренера «Вулверхэмптона»
«Вулверхэмптон»
решил расстаться с итальянским тренером, известным в прошлом голкипером
Вальтером Дзенгой. Об этом сообщает ВВС, а позднее подтвердил и официальный сайт клуба.
В последних 14
матчах в чемпионшипе «Вуверхэмптон» выиграл только четыре раза. «Волки» занимают
18-е место в турнирной таблице и находятся в четырех очках от зоны вылета.
В качестве тренера 56-летний Вальтер Дзенга известен по работе со «Стяуа», «Црвеной
Звездой» «Сампдорией», бухарестским «Динамо». Становился чемпионом Румынии и
чемпионом Сербии и Черногории.
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