Денис Глушаков: Делаю все возможное, чтобы сыграть в дерби, даже в холодной воде стою

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как проходит его подготовка к матчу 12-го тура премьер-лиги с ЦСКА.

«Ребята, я делаю все возможное, чтобы в дерби сыграть. Все, что от меня зависит. Даже в холодной воде стою», – сказал Глушаков.

Напомним, капитан «Спартака» пропустил матч 11-го тура с «Уралом» (1:0).

На тренировке команды во вторник Глушаков вместе с другими травмированными Квинси Промесом и Зе Луишем приступили к беговым упражнениям.

Матч «Спартак» – ЦСКА пройдет 29 октября на «Открытие Арене». Начало – 18:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча