Денис Глушаков: Делаю все возможное, чтобы сыграть в дерби, даже в холодной воде стою
Полузащитник «Спартака»
Денис Глушаков рассказал, как проходит его подготовка к матчу 12-го тура
премьер-лиги с ЦСКА.
«Ребята, я делаю все возможное, чтобы в дерби сыграть. Все, что от меня зависит. Даже в холодной воде стою», – сказал Глушаков.
Напомним, капитан «Спартака» пропустил матч 11-го тура с «Уралом» (1:0).
На тренировке команды во вторник Глушаков вместе с другими травмированными Квинси Промесом и Зе Луишем приступили к беговым упражнениям.
Матч «Спартак» – ЦСКА пройдет 29 октября на «Открытие Арене». Начало – 18:00 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция
Денис @DGlushakov8 : "Делаю всё, что от меня зависит, чтобы сыграть в дерби!" #СпартакЦСКА #ВпередСпартак pic.twitter.com/vUVHzCuzeq— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 25 октября 2016 г.