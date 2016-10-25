СКА – «Слован». Браст в воротах, Таффе во втором звене
Тренерский штаб «Слована» определился с составом на матч регулярного чемпионата КХЛ против СКА.
Основным вратарем заявлен Барри Браст, второй голкипер - Джастин Погге.
Первое звено: Месарош - Росандич, Недорост - Еглич - Глинка;
Второе звено: Староста - Пластино, Чипчура - Таффе - Чичу;
Третье звено: Бачик - Дялога, Валски - Зиго - Петраш
Четвертое звено: Покорны - Шишка, Скалицки - Лушняк - Вопелка.
Напомним, матч между СКА и «Слованом» пройдет 25 октября в Петербурге и начнется в 19:30. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
25 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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