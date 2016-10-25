Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Баскетбол  УНИКС- : -Дарушафака
Хоккей  ЦСКА- : -Медвешчак
Баскетбол  Анадолу Эфес- : -ЦСКА
Хоккей  Ак Барс- : -Барыс
Хоккей  СКА- : -Слован
Баскетбол  Олимпиакос- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

СКА – «Слован». Браст в воротах, Таффе во втором звене

Источник:  ХК «Слован»Комментарии

Тренерский штаб «Слована» определился с составом на матч регулярного чемпионата КХЛ против СКА.

Основным вратарем заявлен Барри Браст, второй голкипер - Джастин Погге.

Первое звено: Месарош - Росандич, Недорост - Еглич - Глинка;

Второе звено: Староста - Пластино, Чипчура - Таффе - Чичу;

Третье звено: Бачик - Дялога, Валски - Зиго - Петраш

Четвертое звено: Покорны - Шишка, Скалицки - Лушняк - Вопелка.

Напомним, матч между СКА и «Слованом» пройдет 25 октября в Петербурге и начнется в 19:30. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию.

Матч

СКА - Слован

Место и дата

25 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Валерий Каменский: Приход Дацюка в СКА способствовал возрождению КовальчукаОлимпийский чемпион Валерий Каменский поделился впечатлениями от выступления нападающего СКА Ильи Ковальчука.Такой хоккей нам не нужен! Топ-10 самых малопосещаемых матчей КХЛТакой хоккей нам не нужен! Топ-10 самых малопосещаемых матчей КХЛОбозреватель «Советского спорта» выделяет поединки КХЛ, на которые зритель ходить отказывается. И разбирается – почему так происходит.«Динамо» обменяло Осипова в «Авангард» на Кутейкина«Динамо» и «Авангард» провели обмен защитников. Александр Осипов продолжит карьеру в Омске, а Андрей Кутейкин стал игроком бело-голубых.«Адмирал» одержал волевую победу над «Амуром»«Адмирал» в домашнем матче одержал победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ.КХЛ. ЦСКА – «Медвешчак», СКА – «Слован» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.«Барыс» подписал новый контракт с Рыспаевым«Барыс» подписал с защитником Дамиром Рыспаевым односторонний контракт, по которому игрок может выступать в чемпионате Казахстана за фарм-клуб астанинцев «Номад», сообщает официальный сайт клуба.«Спартак» будет в плей-офф!». Красно-белые клянутся не провалить сезон«Спартак» будет в плей-офф!». Красно-белые клянутся не провалить сезонИнтервью нового капитана «Спартака» Константина Глазачева – о ситуации в команде после смены главного тренера.СКА – «Слован». Начало текстовой трансляции – 19:30 мскВо вторник в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют СКА из Санкт-Петербурга и «Слован» из Братиславы.Каспарс Даугавиньш: Октябрь – каждый сезон самый тяжелый месяцНападающий «Торпедо» Каспарс Даугавиньш поделился впечатлениями от матча с московским «Спартаком».Алексей Ярушкин: Когда избавлюсь от приставки «и.о.»? Работаем над этим с Алексеем ЮрьевичемПосле победы над «Торпедо» исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Япушкин похвалил команду и рассказал о перспективах избавиться от приставки «и.о.».Петерис Скудра: Жердеву разбили лицо, а судьи сказали, что это несчастный случайПосле поражения от «Спартака» (0:3) главный тренер «Торпедо» пожаловался на усталость своей команды и судейство.Не пора ли Ярушкина избавить от приставки «И.О.»?Не пора ли Ярушкина избавить от приставки «И.О.»?Вернувшись из турне по трем европейским столицам с пятью очками, «Спартак» вчистую и всухую переиграл третью команду Западной конференции.«Спартак» обыграл «Торпедо», забросив три безответные шайбыХоккеисты московского «Спартака» на своей площадке уверенно переиграли нижегородское «Торпедо» со счетом 3:0.«Барыс» расторг контракт с РыспаевымХоккейный клуб «Барыс» по соглашению сторон расторг контракт с защитником Дамиром Рыспаевым. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.Сергей Федоров: Ничушкин все быстрее и быстрее адаптируется к нашей игреГлавный менеджер ЦСКА Сергей Федоров рассказало том, как проходит адаптация в клубе нападающего красно-синих Валерия Ничушкина.Китайцы наступают! «Куньлунь» вытеснил из зоны плей-офф наши известные клубыКитайцы наступают! «Куньлунь» вытеснил из зоны плей-офф наши известные клубыОбозреватель «Советского спорта» – о победе китайской команды над «Локомотивом» и шансах «Куньлуня» удержаться в лидирующей восьмерке.КХЛ: Все клубы завершат текущий регулярный сезонПресс-служба Континентальной хоккейной лиги прокомментировала информацию о том, что новокузнецкий «Металлург» может завершить чемпионат КХЛ раньше времени.Андрей Сафронов: Подготовка «Динамо» к сезону прошла на четверкуГенеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов оценил подготовку бело-голубых к сезону.16 игроков из чемпионата КХЛ вошли в состав сборной Финляндии на Кубок КарьялаТренерский штаб сборной Финляндии объявил состав команды на предстоящий в начале ноября Кубок Карьяла.«Куньлунь» обыграл «Локомотив»«Куньлунь» дома взял верх над «Локомотивом» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

Слован
Слованкалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение