Шмарко стал ассистентом Кирьякова в «Арсенале»
В тренерский штаб
«Арсенала» вошел Александр Шмарко.
С 2013 года Шмарко помогал нынешнему главному тренеру «Арсенала» Сергею Кирьякову в юношеской сборной России.
Шмарко получил известность по выступлениям за «Ротор», в составе которого дважды выигрывал серебряные медали чемпионата России (1993, 1997).
Напомним, после 11 туров «Арсенал» занимает 13-е место в премьер-лиге, набрав девять очков.
Под руководством Кирьякова команда дважды сыграла вничью – с «Краснодаром» дома (0:0) и «Крыльями Советов» в гостях (1:1).
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