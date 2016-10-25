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Шмарко стал ассистентом Кирьякова в «Арсенале»

Источник:  ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии

В тренерский штаб «Арсенала» вошел Александр Шмарко.

С 2013 года Шмарко помогал нынешнему главному тренеру «Арсенала» Сергею Кирьякову в юношеской сборной России.

Шмарко получил известность по выступлениям за «Ротор», в составе которого дважды выигрывал серебряные медали чемпионата России (1993, 1997).

Напомним, после 11 туров «Арсенал» занимает 13-е место в премьер-лиге, набрав девять очков.

Под руководством Кирьякова команда дважды сыграла вничью – с «Краснодаром» дома (0:0) и «Крыльями Советов» в гостях (1:1).

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