«Вест Хэм» запретил продажу алкоголя возле стадиона перед матчем с «Челси»

«Вест Хэму» на своем поле предстоит сыграть против «Челси» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги против «Челси». Перед матчем двух лондонских клубов будут приняты меры безопасности.

Как сообщает The Telegraph, «Вест Хэм» добился того, чтобы в день матча в барах недалеко от стадиона не продавали алкоголь. Кроме того, болельщики двух клубов до матча будут разделены кордоном, но после игры смогут пересечься.

Сообщается, что со времени переезда «Вест Хэма» на «Лондон Стэдиум» рядом с ареной были арестованы девять человек, а 23 запретили посещать стадион.

Матч «Вест Хэм» - «Челси» состоится 26 октября. Начало в 21:45 по Москве.