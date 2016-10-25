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Сальников стал единственным кандидатом на пост президента ВФП

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников стал единственным кандидатом на этот пост.

«Не оказалось желающих кроме меня на пост президента ВФП. Дедлайн подачи заявок  у нас уже прошел», – приводит «Р-Спорт» слова самого Сальникова.

Отчетно-выборная конференция ВФП пройдет 10 ноября в Казани.

Напомним, на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро российские пловцы завоевали четыре медали: два серебра и две бронзы.

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