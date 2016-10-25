Сальников стал единственным кандидатом на пост президента ВФП
Президент
Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников стал единственным
кандидатом на этот пост.
«Не оказалось желающих кроме меня на пост президента ВФП. Дедлайн подачи заявок у нас уже прошел», – приводит «Р-Спорт» слова самого Сальникова.
Отчетно-выборная конференция ВФП пройдет 10 ноября в Казани.
Напомним, на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро российские пловцы завоевали четыре медали: два серебра и две бронзы.
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