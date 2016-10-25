Сальников стал единственным кандидатом на пост президента ВФП

читайте также

Сергей Колмогоров: Предложил выполнить условия Юли и ее отца по подготовке Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Колмогоров заявил, что на президиуме Всероссийской федерации плавания предложил выполнить условия по подготовке двукратного серебряного призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

ВФП проведет конкурс на должность главного тренера сборной России по плаванию Всероссийская федерация плавания (ВФП) проведет конкурс на должность главного тренера сборной России по плаванию, заявил глава организации Владимир Сальников.

Владимир Сальников: Российским пловцам не хватает стартов Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал, почему российским пловцам трудно на равных соревноваться с американцами и австралийцами.

Владимир Сальников: Обвинения в адрес Морозова были абсурдны. Он сильно переживал Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников считает, что обвинения в адрес российского пловца Владимира Морозов могли сказаться на его выступлении на летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

Владимир Сальников: Напряженная обстановка вокруг российских пловцов на ОИ в Рио постепенно стихает Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников считает, что напряженная обстановка вокруг российских пловцов на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро постепенно сходит на нет.

Владимир Сальников: Серебро Ефимовой – большая победа Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников прокомментировал второе место четырехкратной чемпионки мира Юлии Ефимовой на дистанции 100 метров брассом на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Владимир Сальников: Российские пловцы, все-таки допущенные МОК до Олимпиады, получают аккредитации Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил, что российские пловцы, сначала отстраненные от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, но позднее получившие допуск от Международного олимпийского комитета (МОК), начали получать аккредитации и заезжают в олимпийскую деревню.

Пловец Морозов будет обжаловать свое отстранение от ОИ-2016 в CAS Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил, что российский пловец Владимир Морозов будет подавать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить свое отстранение от ОИ-2016, которые состоятся в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа.

Владимир Сальников: Пловцы собираются подавать в суд Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников прокомментировал решение Международной федерации плавания (FINA) отстранить 7 российских пловцов от участия в Олимпиаде-2016.

Владимир Сальников: Ефимова не включена в список сборной Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил о том, что четырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова не включена в состав сборной России на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

Владимир Сальников: Ждем позицию FINA по Ефимовой и Ловцовой Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников высказался о возможном участии в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро четырехкратной чемпионки мира Юлии Ефимовой и бронзового призера чемпионата Европы на короткой воде Натальи Ловцовой.

Дело Юлии Ефимовой рассмотрит CAS Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил о том, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне рассмотрит дело четырехкратной чемпионки мира по плаванию Юлии Ефимовой.

«Ефимова не поедет на Олимпиаду, если двое превзойдут ее результаты» В субботу в бассейне спорткомплекса «Олимпийский» стартует чемпионат России по плаванию.

Президент ВФП Сальников поборется за пост президента Европейской лиги плавания Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников будет претендовать на пост вице-президента Европейской лиги плавания (LEN). Об этом сообщил сам Сальников.

Владимир Сальников: В отсутствие Ефимовой и Морозова команда хорошо провела чемпионат Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников прокомментировал выступление сборной России на чемпионате Европы на короткой воде.

Владимир Сальников: На чемпионат Европы у нас нет медального плана Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал о целях сборной на чемпионат Европы на короткой воде, который стартовал 2 декабря в Израиле.

Колмогоров станет главным тренером сборной России по плаванию Сергей Колмогоров в качестве главного тренера сборных России по плаванию будет готовить спортсменов к Олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро, заявил президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

Владимир Сальников: Колмогоров полностью владеет информацией о состоянии дел в плавании Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников объяснил решение президиума ВФП рекомендовать на должность главного тренера сборных России по плаванию и плаванию на открытой воде Сергея Колмогорова, который ранее был руководителем комплексной научной группы.

Владимир Сальников: ВФП внесет свои предложения по усилению тренерского штаба до 15 сентября Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников считает необходимым объединить усилия ВФП и Министерства спорта России, чтобы максимально эффективно завершить последний год олимпийского четырехлетия.