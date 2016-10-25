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Виталий Петров: Борьба за титул «Формулы-1» будет идти до самого конца

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Российский гонщик, бывший пилот «Формулы-1» Виталий Петров  поделился мнением о гран-при США.

«Борьба за титул продолжается, и я уверен, будет идти до самого конца. Очень интересно будет наблюдать и за тем, как проведет последние гонки Нико Росберг. Лично мне не кажется, что подобные сильные выступления Льюиса могут выбить его из колеи. Пока по крайней мере по нему не заметно, что он воспринимает такие поражения болезненно.

Они борются с переменным успехом. Мы опять увидели очень интересную квалификацию в их исполнении, когда в том же втором сегменте в Остине из разделили 0,003 секунды. Наблюдать за этим – одно удовольствие, но в такие моменты становится жаль, что в «Формуле-1»  сейчас нет действительно равных «Мерседес» команд. Хотелось бы видеть, что такую же напряженную борьбу между собой ведут десять пилотов, а не два», - приводит слова Петрова Motorsport.

Напомним, победу в Остине одержал британец из «Мерседес» Льюис Хэмилтон, вторым к финишу пришел его партнер по команде Нико Росберг. Замкнул тройку лидеров Даниэль Риккардо («Ред Булл»). Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал 12-м, впереди идущий Магнусен получил штраф в пять секунд, что позволило  22-летнему россиянину в итоговом протоколе стать 11-м.

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