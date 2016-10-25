Димитрис Итудис: У «Эфеса» хороший потенциал, несмотря на два поражения в Евролиге

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис оценил «Анадолу Эфес», с которым команда сыграет во вторник в Евролиге.

«Эфес» – конкурентоспособная команда с хорошим потенциалом, несмотря на два поражения на старте Евролиги. Мы проанализировали игры стамбульцев, включая Суперкубок Турции против «Фенербахче», поединки внутреннего первенства и предсезонки.

Главная характеристика команды – атлетизм передней линии. Тренеры «Эфеса» используют различные сочетания Брауна, Томаса и Данстона, могут добавить габаритов при помощи Омича или мобильности с Брауном в качестве центрового. Основные созидатели команды – Грэйнджер и Эртель; Коттон помогает снайперскими качествами и, конечно, в последнее время большая роль выпала Осману.

«Эфес» старается пользоваться атлетизмом игроков и любит защищаться при помощи «зоны» «1-3-1». Нам важно хорошо подготовиться и продемонстрировать реакцию после встречи с «Панатинаикосом», которую мы провели не на своем уровне. На протяжении семи дней до этого у нас не было матчей, и, наверное, это выбило нас из ритма. Необходимо снова войти в колею и показать лучшее качество баскетбола на этой неделе», – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, матч «Анадолу Эфес» – ЦСКА пройдет 25 октября в Турции.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча