Владимир Габулов: Юрий Газзаев – большой профессионал, а снявший видео поступил подло
Российский
голкипер Владимир Габулов прокомментировал появившееся в интернете видео с
участием главного тренера «Волгаря» Юрия Газзаева. Он полагает, что автор видео
должен извиниться перед тренером.
«Газзаев Юрий Фарзонович - большой
профессионал своего дела, который без остатка отдает себя футболу. Это тренер с
большой буквы, который воспитал большое количество футболистов, в том числе и
игроков сборной! А тот, кто снял и выложил это видео, поступил подло и в высшей
степени непрофессионально и не по-футбольному! Я со своей стороны всячески
осуждаю этот поступок и призываю его принести извинения тренеру Публично!», -
написал Габулов в своем Instagram.
Газзаев Юрий Фарзонович -большой профессионал своего дела, который без остатка отдает себя футболу. Это тренер с большой буквы, который воспитал большое количество футболистов, в том числе и игроков сборной! А тот, кто снял и выложил это видео, поступил подло и в высшей степени непрофессионально и не по-футбольному! Я со своей стороны всячески осуждаю этот поступок и призываю его принести извинения тренеру Публично! #футбол #газзаев #тренер #россия