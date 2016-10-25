Владимир Габулов: Юрий Газзаев – большой профессионал, а снявший видео поступил подло

Российский голкипер Владимир Габулов прокомментировал появившееся в интернете видео с участием главного тренера «Волгаря» Юрия Газзаева. Он полагает, что автор видео должен извиниться перед тренером.

«Газзаев Юрий Фарзонович - большой профессионал своего дела, который без остатка отдает себя футболу. Это тренер с большой буквы, который воспитал большое количество футболистов, в том числе и игроков сборной! А тот, кто снял и выложил это видео, поступил подло и в высшей степени непрофессионально и не по-футбольному! Я со своей стороны всячески осуждаю этот поступок и призываю его принести извинения тренеру Публично!», - написал Габулов в своем Instagram.

Ранее в интернете появилось видео, на котором Газзаев он общается с командой, в основном, с использованием ненормативной лексики. Сам тренер сказал, что видео было сделано год назад после матча «Волгаря» в Хабаровске. Газзаев заявил, что не понимает, для чего было публиковать эту съемку, тем более спустя столько времени после матча.