Виталий Петров: Огорчило, что «гонщиком дня» в США признали Ферстаппена
Российский гонщик, бывший пилот «Формулы-1» Виталий Петров раскритиковал систему определения «Гонщик дня», путем голосования телезрителей.
«Что огорчило – это признание «Гонщиком дня» Макса
Ферстаппена. Никаких претензий к нему самому, но я думаю, все понимают, что в
этот день были пилоты, которые выступили намного более ярко.
Если
честно, это звоночек для «Формулы-1». Потому что если такие же результаты будут
и после других гонок, то вся идея – сама по себе очень интересная – потеряет
смысл. Будет как на Евровидении, когда по итогам голосования побеждает зачастую
не лучшая песня. Понятно, что люди зачастую отдают свои голоса не за
выступление, а просто «своим» или «друзьям». Это не совсем
правильно. Думаю, тут тоже есть над чем подумать», - приводит слова Петрова Motorsport.
Напомним, «гонщика дня» определяют зрители, путем голосования на
официальном сайте «королевских гонок».