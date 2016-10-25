Виталий Петров: Огорчило, что «гонщиком дня» в США признали Ферстаппена

Российский гонщик, бывший пилот «Формулы-1» Виталий Петров раскритиковал систему определения «Гонщик дня», путем голосования телезрителей.

«Что огорчило – это признание «Гонщиком дня» Макса Ферстаппена. Никаких претензий к нему самому, но я думаю, все понимают, что в этот день были пилоты, которые выступили намного более ярко.

Если честно, это звоночек для «Формулы-1». Потому что если такие же результаты будут и после других гонок, то вся идея – сама по себе очень интересная – потеряет смысл. Будет как на Евровидении, когда по итогам голосования побеждает зачастую не лучшая песня. Понятно, что люди зачастую отдают свои голоса не за выступление, а просто «своим» или «друзьям». Это не совсем правильно. Думаю, тут тоже есть над чем подумать», - приводит слова Петрова Motorsport.

Напомним, «гонщика дня» определяют зрители, путем голосования на официальном сайте «королевских гонок».