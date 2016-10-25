Антонио Конте: Я всегда уважаю соперника

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после матча девятого тура с «Манчестер Юнайтед» (4:0) ответил на обвинения в том, что он проявил неуважение к сопернику при разгромном счете.

«Вы можете посмотреть мою историю. Вы увидите, как я реагирую на события на поле.

Я хочу быть рядом со своими игроками, чтобы помогать им, когда что-то не получается.

Я всегда с уважением отношусь к сопернику. Об этом говорит мое прошлое», – сказал Конте.

Напомним, СМИ раскрыли подробности диалога между Конте и главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после финального свистка на «Стэмфорд Бридж». Моуринью не понравилось, как Конте заводил трибуны при счете 4:0 в пользу «Челси». Об этом он и сказал итальянцу.