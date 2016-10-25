Антонио Конте: Я всегда уважаю соперника
Главный тренер «Челси»
Антонио Конте после матча девятого тура с «Манчестер Юнайтед» (4:0) ответил на
обвинения в том, что он проявил неуважение к сопернику при разгромном счете.
«Вы можете посмотреть мою историю. Вы увидите, как я реагирую на события на поле.
Я хочу быть рядом со своими игроками, чтобы помогать им, когда что-то не получается.
Я всегда с уважением отношусь к сопернику. Об этом говорит мое прошлое», – сказал Конте.
Напомним, СМИ раскрыли подробности диалога между Конте и главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после финального свистка на «Стэмфорд Бридж». Моуринью не понравилось, как Конте заводил трибуны при счете 4:0 в пользу «Челси». Об этом он и сказал итальянцу.
Матч
Челси - Манчестер Юнайтед - 4:0 (2:0)
Голы
Педро 2 (1:0). Кэйхилл 21 (2:0). Азар 61 (3:0). Канте 70 (4:0).
Состав
Челси: Куртуа, Алонсо, Аспиликуэта, Кэйхилл, Луиз, Азар (Виллиан, 77), Мозес, Канте, Матич, Коста (Батшуайи, 78), Педро (Чалоба, 72)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи (Рохо, 52), Смоллинг, Блинд, Феллайни (Мата, 46), Валенсия, Лингард (Марсьяль, 65), Эррера, Погба, Рэшфорд, Ибрагимович
Предупреждения:
Педро, 2; Луиз, 41; Алонсо, 66 - Байи, 29; Погба, 75
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
23 октября 18:00, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция