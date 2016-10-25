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Киз обыграла Цибулкову на Итоговом турнире WTA

Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Мэдисон Киз
Мэдисон КизИсточник: Reuters

Матч групповой стадии Итогового турнира WTA между американкой Мэдисон Киз и словачкой Доминикой Цибулковой завершился победой американской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:1, 6:4 в пользу Цибулковой.

Матч продолжался один час и пять минут. Американка сделала больше эйсов (6:0) и совершила меньше двойных ошибок (2:4). Киз одержала первую победу на турнире. Цибулкова же оба матча проиграла.

Итоговый турнир WTA. Сингапур

Покрытие: хард

Призовой фонд: 7 000 000 долларов

Красная группа

2-й тур

Матч

Киз М. (США) - Цибулкова Д. (Словакия) - 6:1, 6:4

Место и дата

25 октября 16:30, , Онлайн-трансляция

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