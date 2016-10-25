Киз обыграла Цибулкову на Итоговом турнире WTA
Мэдисон КизИсточник: Reuters
Матч
групповой стадии Итогового турнира WTA между американкой
Мэдисон Киз и словачкой Доминикой Цибулковой завершился победой американской
теннисистки. Итоговый счет матча – 6:1, 6:4 в пользу Цибулковой.
Матч
продолжался один час и пять минут. Американка сделала больше эйсов (6:0) и
совершила меньше двойных ошибок (2:4). Киз одержала первую победу на турнире.
Цибулкова же оба матча проиграла.
Итоговый турнир WTA. Сингапур
Покрытие: хард
Призовой фонд: 7 000 000
долларов
Красная группа
2-й тур
Матч
Киз М. (США) - Цибулкова Д. (Словакия) - 6:1, 6:4
Место и дата
25 октября 16:30, , Онлайн-трансляция
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