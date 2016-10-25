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Кэри Прайс: Радулов заряжает команду своим энтузиазмом

Источник:  NHLКомментарии

Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс после матча регулярного чемпионата НХЛ высказался об эмоциях своего партнера по команде форварда Александра Радулова.

«Он заряжает команду энтузиазмом. Каждый день он выходит на лед и просто наслаждается игрой. Он отличный партнер по команде, с ним классно проводить свободное время. В общем, он просто наслаждается своим пребыванием здесь и приносит много позитивного в раздевалку», – приводит слова Прайса официальный сайт НХЛ.

Напомним, 30-летний российский нападающий был признан первой звездой матча с «Филадельфией». В этой игре он забил гол и сделал две голевые передачи.

Теперь на счету Радулова 5 (2+3) очков в шести матчах сезона.

Матч

Монреаль - Филадельфия - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы:

Уэбер (Лехконен, Радулов), 25:28 (1:0). Ворачек (Жиру, Мэннинг), 31:47 (1:1). Галлахер (Уэбер, Радулов), 53:08 (2:1 - бол.). Радулов (Емелин), 58:57 (3:1 - п.в.).

Место и дата

25 октября 02:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция

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