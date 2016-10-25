Кэри Прайс: Радулов заряжает команду своим энтузиазмом

Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс после матча регулярного чемпионата НХЛ высказался об эмоциях своего партнера по команде форварда Александра Радулова.

«Он заряжает команду энтузиазмом. Каждый день он выходит на лед и просто наслаждается игрой. Он отличный партнер по команде, с ним классно проводить свободное время. В общем, он просто наслаждается своим пребыванием здесь и приносит много позитивного в раздевалку», – приводит слова Прайса официальный сайт НХЛ.

Напомним, 30-летний российский нападающий был признан первой звездой матча с «Филадельфией». В этой игре он забил гол и сделал две голевые передачи.

Теперь на счету Радулова 5 (2+3) очков в шести матчах сезона.