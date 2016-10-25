Splyce выиграла турнир ZOTAC World Cup по CS:GO
Команда Splyce стала победителем турнира ZOTAC 10 Year Anniversary World Cup по Counter-Strike: Global Offensive.
В финале турнира Splyce обыграла китайский коллектив VG.CyberZen со счетом 2:0 (16:12 de_overpass, 16:14 de_train). Splyce заработали 7 000 долларов, а VG.CyberZen досталось 3 000 долларов.
ZOTAC World Cup проходил c 24 по 25 октября в Гонконге. На турнире принимали участие восемь команд. Призофой фонд чемпионата составил 10 000 долларов.
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