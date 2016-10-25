Славен Билич: Я не вижу в действиях Конте ничего унизительного по отношению к сопернику

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич встал на защиту главного тренера «Челси» Антонио Конте, которого обвинили в том, что он проявил неуважение к «Манчестер Юнайтед» в матче команд в девятом туре премьер-лиги на «Стэмфорд Бридж».

Напомним, СМИ раскрыли подробности диалога между Конте и главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после финального свистка на «Стэмфорд Бридж». Моуринью не понравилось, как Конте заводил трибуны при счете 4:0 в пользу «Челси». Об этом он и сказал итальянцу.

«Я знаю, что думает об этом Жозе, но не думаю, что Конте хотел унизить «Манчестер Юнайтед».

Он лишь хотел, что болельщики отблагодарили команду за победу и все то, что они сделали в этом матче. Я не вижу в этом унижения соперника.

Многие тренеры просто стоят на бровке и смотрят футбол. Другие ведут себя так, как будто играют сами. Во время матча я не увидел ничего предосудительного в действиях Конте. Он вел себя как обычно», – приводит Sky Sports слова Билича.