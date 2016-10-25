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Славен Билич: Я не вижу в действиях Конте ничего унизительного по отношению к сопернику

Источник:  Sky SportsКомментарии

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич встал на защиту главного тренера «Челси» Антонио Конте, которого обвинили в том, что он проявил неуважение к «Манчестер Юнайтед» в матче команд в девятом туре премьер-лиги на «Стэмфорд Бридж».

Напомним, СМИ раскрыли подробности диалога между Конте и главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после финального свистка на «Стэмфорд Бридж». Моуринью не понравилось, как Конте заводил трибуны при счете 4:0 в пользу «Челси». Об этом он и сказал итальянцу.

«Я знаю, что думает об этом Жозе, но не думаю, что Конте хотел унизить «Манчестер Юнайтед».

Он лишь хотел, что болельщики отблагодарили команду за победу и все то, что они сделали в этом матче. Я не вижу в этом унижения соперника.

Многие тренеры просто стоят на бровке и смотрят футбол. Другие ведут себя так, как будто играют сами. Во время матча я не увидел ничего предосудительного в действиях Конте. Он вел себя как обычно», – приводит Sky Sports слова Билича.

Матч

Челси - Манчестер Юнайтед - 4:0 (2:0)

Голы

Педро 2 (1:0). Кэйхилл 21 (2:0). Азар 61 (3:0). Канте 70 (4:0).

Состав

Челси: Куртуа, Алонсо, Аспиликуэта, Кэйхилл, Луиз, Азар (Виллиан, 77), Мозес, Канте, Матич, Коста (Батшуайи, 78), Педро (Чалоба, 72)

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи (Рохо, 52), Смоллинг, Блинд, Феллайни (Мата, 46), Валенсия, Лингард (Марсьяль, 65), Эррера, Погба, Рэшфорд, Ибрагимович

Предупреждения:

Педро, 2; Луиз, 41; Алонсо, 66 - Байи, 29; Погба, 75

Судья:

Мартин Аткинсон (Англия)

Место и дата

23 октября 18:00, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция

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