Анисина вновь подала на развод с Джигурдой
Российская
и французская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду Марина Анисина
подала на развод. Ее супругом является шоумен Никита Джигурда.
Как
сообщает life.ru,
сегодня Анисина обратилась в
участок мирового судьи № 100 Красногорского района с просьбой расторгнуть ее
брак с Джигурдой. «Причиной
являются непримиримые противоречия и безответственное отношение Джигурды к
своей семье», - сказал ее адвокат Сергей Жорин.
«Я твердо решила расторгнуть брак с
ответчиком, так как в сложившейся обстановке сохранение семьи невозможно из-за
его безответственного поведения», - говорится в заявлении Анисиной.
Напомним, что в 2015 году
Анисина уже подавала на развод, но в итоге она и Джигурда заявили в суд о
прекращении бракоразводного процесса.
Пара сочеталась браком в феврале 2008 года. У них двое детей:
семилетний сын Мик-Анжель Крист и шемтилетняя дочь Эва-Влада.