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Анисина вновь подала на развод с Джигурдой

Источник:  Life.ruКомментарии

Российская и французская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду Марина Анисина подала на развод. Ее супругом является шоумен Никита Джигурда.

Как сообщает life.ru, сегодня Анисина обратилась в участок мирового судьи № 100 Красногорского района с просьбой расторгнуть ее брак с Джигурдой. «Причиной являются непримиримые противоречия и безответственное отношение Джигурды к своей семье», - сказал ее адвокат Сергей Жорин.

«Я твердо решила расторгнуть брак с ответчиком, так как в сложившейся обстановке сохранение семьи невозможно из-за его безответственного поведения», - говорится в заявлении Анисиной.

Напомним, что в 2015 году Анисина уже подавала на развод, но в итоге она и Джигурда заявили в суд о прекращении бракоразводного процесса.

Пара сочеталась браком в феврале 2008 года. У них двое детей: семилетний сын Мик-Анжель Крист и шемтилетняя дочь Эва-Влада. Анисина является чемпионкой мира 2000 года и победительницей Олимпиады 2002 года в танцах на льду в дуэте с французом Гвендалем Пейзера.

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