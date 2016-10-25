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Михаил Лихачев: Сделаем все, чтобы сыграть в финале межконтинентального кубка

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Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев поделился ожиданиями о предстоящем межконтинентальном кубке.

«У нас намечен недельный сбор с 26 октября в Дубае. У нас традиционный план подготовки к этому турниру, который уже апробирован за последние годы. Но у нас запланировано три товарищеских матча, впервые мы так много решили сыграть. Сыграем хорошие спарринги против сборных ОАЭ, Венгрии и Японии. И через игры постараемся подойти к турниру во всеоружии.

На турнире очень хороший состав участников. Мы будем делать все возможное, чтобы сыграть в решающем матче. Мы на протяжении всего розыгрыша Межконтинентального кубка – пять лет – все время выходили в финал, где трижды добивались побед. Сейчас хотелось бы выступить достойно и продолжить эту серию», - приводит слова Лихочева «Р-Спорт».

Напомним, шестой розыгрыш Межконтинентального кубка пройдет с 1 по 5 ноября в Дубае.

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