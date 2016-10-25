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Роман Широков: Зачем в «Зорком» были нужны шведы?

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков – о судьбе ХКМ «Зоркий». 

«Я являюсь советником министра спорта Московской области Романа Терюшкова. Кстати, вот у него хорошая стратегия по развитию подмосковного спорта. Деньги вкладываются именно в детско-юношеский спорт. Поддерживаются только те спортсмены, которые показывают индивидуальный или командный результат. Был тот же «Зоркий», который играл на уровне Суперлиги. На эту команду выделялись большие деньги, а играли там условные шведы. Зачем они были нужны? Теперь команда переведена в первую лигу, а деньги направляются на детский хоккей с мячом. Достигните уровня Суперлиги – вам выделят бюджет, найдут спонсора для выступления в этом турнире. Только речь уже о своих ребятах, а не о норвежцах и шведах. На них тоже можно потратиться, чтобы команда боролась за высокие места, но при этом 80% должны быть свои. А то зачем нам платить спортсменам, которые увозят деньги, и финансировать чужую экономику?» – сказал экс-капитан сборной России в интервью «Чемпионат.com».

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