СКА – «Слован». Барабанов в первом звене, Белов – в четвертом
Тренерский штаб СКА определился с составом команды на матч
регулярного чемпионата КХЛ против «Слована» из Братиславы.
В воротах сыграет Микко Коскинен, в запасе остался Игорь Шестеркин.
Первое звено: Зубарев - Войнов, Ковальчук -
Дацюк - Барабанов;
Второе звено: Хафизуллин
- Чудинов, Гусев - Шипачев - Дадонов;
Третье звено: Яковлев
- Херсли, Мозес - Коскиранта - Дергачев;
Четвертое звено: Рыков - Белов, Каблуков - Прохоркин - Кетов.
Напомним, матч пройдет 25 октября и начнется в 19:30. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
СКА - Слован - 1:1 (1:1, 0:0, 0:0)2-й период
Голы:
Дадонов (Шипачёв, Гусев), 5:14 (1:0 - бол.). Глинка (Дялога, Недорост), 17:01 (1:1).
Место и дата
25 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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