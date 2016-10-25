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СКА – «Слован». Барабанов в первом звене, Белов – в четвертом

Источник:  ХК СКАКомментарии

Тренерский штаб СКА определился с составом команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Слована» из Братиславы.

В воротах сыграет Микко Коскинен, в запасе остался Игорь Шестеркин.

Первое звено: Зубарев - Войнов, Ковальчук - Дацюк - Барабанов;

Второе звено: Хафизуллин - Чудинов, Гусев - Шипачев - Дадонов;

Третье звено: Яковлев - Херсли, Мозес - Коскиранта - Дергачев;

Четвертое звено: Рыков - Белов, Каблуков - Прохоркин - Кетов. 

Напомним, матч пройдет 25 октября и начнется в 19:30. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

СКА - Слован - 1:1 (1:1, 0:0, 0:0)

2-й период

Голы:

Дадонов (Шипачёв, Гусев), 5:14 (1:0 - бол.). Глинка (Дялога, Недорост), 17:01 (1:1).

Место и дата

25 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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