Хави: Когда не все ладится, Моуринью иногда хочет войны вместо футбола
Бывший полузащитник «Барселоны» Хави поделился
своим мнением о нынешнем главном тренере «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Он
отметил, что португалец иногда устраивает «футбольные войны».
«Иногда, когда не все ладится, Моуринью хочет
войны, а не футбола. Надеюсь, мы не увидим этого в Англии. Когда я узнал, что
Гвардиола и Моуринью вновь будут соперничать, я был уверен, что это хорошо для
футбола, особенно для английского. Они два лучших тренера мира, это лучшая
дуэль, которая может быть в футболе», - цитирует Хави Mirror.
26 октября «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер
Сити» Хосепа Гвардиолы в 1/8 финала Кубка английской лиги. Матч начнется в
22:00 по Москве. «Оба тренера будут стремиться к победе. Не верю, что они не
будут воспринимать всерьез этот турнир», - заявил Хави.