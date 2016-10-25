Умер чемпиона мира 1970 года Карлос Альберто
Скончался экс-чемпион мира в составе сборной
Бразилии, защитник Карлос Альберто. Ему было 72 года.
Как сообщает ВВС, известный бразильский
футболист и тренер умер в Рио-де-Жанейро. Причиной смерти стал сердечный
приступ.
В составе сборной Бразилии Карлос Альберто стал чемпионом мира в 1970 году. В финале бразильцы обыграли сборную Италии со счетом 4:1, а Карлос Альберто забил один из мячей.
Также трижды выигрывал чемпионат штата
Рио-де-Жанейро и четыре раза чемпионата штата Сан-Паулу. В составе «Нью Йорк
Космос» четыре раза становился чемпионом США.
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