Умер чемпиона мира 1970 года Карлос Альберто

Скончался экс-чемпион мира в составе сборной Бразилии, защитник Карлос Альберто. Ему было 72 года.

Как сообщает ВВС, известный бразильский футболист и тренер умер в Рио-де-Жанейро. Причиной смерти стал сердечный приступ.

В составе сборной Бразилии Карлос Альберто стал чемпионом мира в 1970 году. В финале бразильцы обыграли сборную Италии со счетом 4:1, а Карлос Альберто забил один из мячей.

Также трижды выигрывал чемпионат штата Рио-де-Жанейро и четыре раза чемпионата штата Сан-Паулу. В составе «Нью Йорк Космос» четыре раза становился чемпионом США.

