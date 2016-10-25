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Президент «Арсенала»: Обсудим будущее Венгера, когда придет время

Источник:  Официальный фан-клуб лондонского Арсенала в СНГ (ARSSC)Комментарии

Президент лондонского «Арсенала» Чипс Кесвик  рассказал, когда клуб сядет за стол переговоров с главным тренером Арсеном Венгером.

«Все мы признаем выдающийся вклад Арсена Венгера в развитие клуба за эти 20 лет. Мы не сомневаемся в его способности вести нас вперед. Мы вместе сядем и обсудим его будущее, когда придет время. Однако сейчас наш приоритет – продолжить двигаться вперед и побороться за трофеи», - сказал Кесвик.

Напомним, нынешний контракт французского специалиста с английской командой действует до лета 2017 года.

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