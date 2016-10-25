Роббен, Рибери и Левандовски продлят контракты с «Баварией»

«Бавария» продлит контракты со своими лидерами. Об этом сообщают немецкие СМИ.

По информации sport1.de, контракты Арьена Роббена и Франка Рибери будут продлены до 2019 года. Соглашение же с Робертом Левандовски будет действовать до 2021 года. Кроме того, со ссылкой на польские СМИ сообщается, что зарплата Левандовски вырастет до 15 миллионов евро в год.

Отметим, что нынешние контракты Роббена и Рибери истекают в конце сезона 201/2017, а контракт Левандовски – в 2019 году. О продлении соглашений может быть объявлено в ноябре нынешнего года.