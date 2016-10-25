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Адомайтис возглавил сборную Литвы

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Новым главным тренером сборной Литвы стал Данйюс Адомайтис. Об этом сообщает сайт Федерации баскетбола Литвы.

Сообщается, что Адомайтис был выбран большинством голосов Исполнительного комитета федерации. За него проголосовали десять человек. Три голоса набрал бывший тренер «Химок» Римас Куртинайтис, который ранее работал с «Химками». Лишь один голос набрал Казис Максвитис.

Напомним, что ранее пост главного тренера сборной Литвы покинул Йонас Казлаускас. 42-летний Адомайтис ранее работал с «Нептунасом», «Летувос Ритас», «Ювентусом», польскими «Энерга Чарны» и «Анвилом».

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