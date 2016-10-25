Андрей Канчельскис: Руни нужен «МЮ» в качестве запасного футболиста или лидера раздевалки
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал отсутствие Уэйна Руни в стартовом составе «красных дьяволов».
- Все упирается в отсутствие игровой практики у Руни. Из-за этого возникает какое-то недопонимание с Моуринью. Думаю, надо садиться и разговаривать. Руни многое сделал для «МЮ». Думаю, он нужен команде и в качестве запасного футболиста или лидера раздевалки.
Сейчас Уэйн не играет по объективным причинам, есть футболисты креативнее и агрессивнее него. Сказывается возраст. В любом случае, можно договориться и найти какой-то выход из ситуации.
Напомним, некоторые
СМИ сообщили о том, что Жозе Моуринью посоветовал форварду сменить клуб.
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