Андрей Канчельскис: Руни нужен «МЮ» в качестве запасного футболиста или лидера раздевалки

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал отсутствие Уэйна Руни в стартовом составе «красных дьяволов».

- Все упирается в отсутствие игровой практики у Руни. Из-за этого возникает какое-то недопонимание с Моуринью. Думаю, надо садиться и разговаривать. Руни многое сделал для «МЮ». Думаю, он нужен команде и в качестве запасного футболиста или лидера раздевалки.

Сейчас Уэйн не играет по объективным причинам, есть футболисты креативнее и агрессивнее него. Сказывается возраст. В любом случае, можно договориться и найти какой-то выход из ситуации.

Напомним, некоторые СМИ сообщили о том, что Жозе Моуринью посоветовал форварду сменить клуб.