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МПК предоставит критерии восстановления членства ПКР к середине ноября

Руслан Абушкин
Руслан Абушкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Паралимпийский комитет России (ПКР) рассчитывает к середине ноября получить критерии на восстановление членства в Международном паралимпийском комитете (МПК), сообщает «Советский спорт» со ссылкой на пресс-службу ПКР.

Сегодня комитет получил информацию от руководителя аппарата МПК Майка Питерса, который от руководства МПК подтвердил ранее высказанную генеральным директором МПК Хавьером Гонзалесом позицию МПК о том, что к середине ноября они будут готовы предоставить ПКР свои критерии по восстановлению полномасштабного членства ПКР в МПК.

Напомним, глава Международного паралимпийского комитета Филип Крэйвен 7 августа объявил, что комитет принял единогласное решение об отстранении российских паралимпийцев от Игр-2016 и лишении членства Паралимпийского комитета России. ПКР 15 августа подал апелляцию в CAS, которая была отклонена. 

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