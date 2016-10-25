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Стал известен состав сборной России для участия в Кубке Карьяла

Источник:  ФХРКомментарии

Стал известен список хоккеистов сборной России, которые примут участие в Кубке Карьяла, сообщает официальный сайт ФХР.

Состав выглядит следующим образом:

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА), Василий Демченко («Трактор»).

Защитники: Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба – «Металлург» Мг), Рушан Рафиков, Илья Любушкин (оба - «Локомотив»), Богдан Киселевич, Игорь Ожиганов (оба – ЦСКА), Андрей Миронов («Динамо» М), Артем Зуб («Амур»).

Нападающие: Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов (все – СКА), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Андрей Светлаков, Валерий Ничушкин (оба - ЦСКА), Степан Санников, Сергей Шумаков, Константин Окулов (все – «Сибирь»), Владимир Ткачёв («Ак Барс»), Вячеслав Лещенко («Спартак»), Павел Красковский, Егор Коршков (оба – «Локомотив»).

Напомним, Кубок Карьяла является первым этапом Евротура в сезоне и пройдет в Хельсинки с 3 по 6 ноября. Россия сыграет с Финляндией (3 ноября), Швецией (5 ноября) и Чехией (6 ноября).

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