В среду КДК рассмотрит дело о поддельных подписях в тверской «Волге»

В среду КДК РФС рассмотрит претензии игроков к ФК «Волга» (Тверь). По их версии, клуб несколько лет проходил лицензирование благодаря поддельным подписям.

Летом этого года десять футболистов «Волги», занимающей сейчас последнее место в зоне «Запад» ПФЛ, обратились в КДК РФС с жалобой на задолженности. Спортивный юрист Антон Смирнов, взявшийся отстаивать их интересы, запросил в комиссии по лицензированию бланки с подписями игроков, подтверждавшие отсутствие задолженности клуба на момент получения лицензии для участия в соревнованиях. Футболисты подлинность своих подписей не признали, бланки по инициативе юриста прошли почерковедческую экспертизу, результаты которой были представлены на рассмотрение КДК. Если версия истцов подтвердится, «Волге» грозит лишение профессиональног о статуса и уголовное разбирательство о подлоге финансовых документов.