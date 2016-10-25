Kaipi примет участие в американской открытой квалификации на Major

Команда Kaipi, как и коллектив Prodota Gaming, сыграет в открытой квалификации The Boston Major в американском регионе.



«Мы могли зарегистрироваться в Америке с самого начала, мы знали, что это не противоречит правилам. Но попытались пройти открытую квалификацию в Европе. Это не сработало, и виноваты в этом только мы. Для второго раунда мы решили «сбежать с корабля» и попробовать наши силы в американском регионе», — прокомментировал игрок Kaipi Арманд «bOne7» Питтнер.



Напомним, что ранее ProDota Gaming решила принять участие в открытой квалификации в американском регионе и в итоге стала ее победителем. Компании Valve и Faceit не против выступления европейской команды в американских отборочных.



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