Грозный возглавил тбилисское «Динамо»
Новым
главным тренером тбилисского «Динамо» стал украинский специалист Вячеслав
Грозный. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается, что контракт подписан на три года по схеме «1+2». В данный момент «Динамо»
занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата страны (Белая группа).
Вячеслав
Грозный тренировал ужгородскую «Говерлу» до расформирования клуба в апреле 2016
года. В 1994 - 1996 и 1999 - 2002 годах он входил в тренерский штаб московского
«Спартака», а также был главным тренером «Терека».
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