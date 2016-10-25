Грозный возглавил тбилисское «Динамо»

Новым главным тренером тбилисского «Динамо» стал украинский специалист Вячеслав Грозный. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что контракт подписан на три года по схеме «1+2». В данный момент «Динамо» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата страны (Белая группа).

Вячеслав Грозный тренировал ужгородскую «Говерлу» до расформирования клуба в апреле 2016 года. В 1994 - 1996 и 1999 - 2002 годах он входил в тренерский штаб московского «Спартака», а также был главным тренером «Терека».