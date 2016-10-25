Владислав Третьяк: Знарок всем дает шанс. Быков не давал, он возил только основную команду
Президент федерации хоккея России Владислав Третьяк сравнил методы работы Вячеслава Быкова и Олега Знарка.
«Каждый игрок стремится попасть в сборную и каждый мечтает выиграть
чемпионат мира. Знарок всем дает шанс. Быков не давал, он возил только основную
команду. Молодые горят желанием показать себя. У нас 11 молодых в составе,
1995-96 годов рождения», - сказал Третьяк в эфире «Матч ТВ».
Напомним, сегодня стал известен состав сборной России для участия в
Кубке Карьяла, на котором
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически