«МЮ» потерял Байи на два месяца из-за травмы

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи получил травму в матче чемпионата Англии против «Челси» (0:4). Из-за этого он не сможет принять участие в ближайших матчах своей команды.

Как информирует Daily Mail, у ивуарийца диагностировано повреждение связок колена. В результате он пропустит около двух месяцев. Таким образом, он пропустит не менее 12 матчей. Байи перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Вильярреала» за 30 миллионов фунтов.

В текущем сезоне 22-летний Эрик Байи провел 13 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.