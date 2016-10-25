«МЮ» потерял Байи на два месяца из-за травмы
Защитник
«Манчестер Юнайтед» Эрик Байи получил травму в матче чемпионата Англии против «Челси»
(0:4). Из-за этого он не сможет принять участие в ближайших матчах своей
команды.
Как
информирует Daily Mail, у ивуарийца диагностировано повреждение связок
колена. В результате он пропустит около двух месяцев. Таким образом, он
пропустит не менее 12 матчей. Байи перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Вильярреала»
за 30 миллионов фунтов.
В
текущем сезоне 22-летний Эрик Байи провел 13 матчей за «Манчестер Юнайтед» во
всех турнирах.
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