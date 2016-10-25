Николаев рассудит «Спартак» и ЦСКА
Стало
известно, кто будет обслуживать матчи 12-го тура чемпионата России. Главным
арбитром встречи между «Спартаком» и ЦСКА будет москвич Алексей Николаев.
29
октября (суббота)
«Амкар» - «Ростов»: судья - Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи - Алексей Лунев
(Новосибирск), Константин Шаламберидзе (Москва); инспектор - Станислав Сухина
(Малаховка).
«Спартак» - ЦСКА: судья - Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий
Мосякин (Москва), Алексей Воронцов (Ярославль); инспектор - Сергей Французов
(Москва).
30 октября (воскресенье)
«Урал» - «Терек»: судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Вячеслав
Семенов (Гатчина), Дмитрий Сафьян (Москва); инспектор - Тарас Безубяк
(Санкт-Петербург).
«Арсенал» - «Уфа»: судья - Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи - Андрей
Веретешкин (Санкт-Петербург), Андрей Болотенков (Москва); инспектор - Михаил
Ходырев (Москва).
«Зенит» - «Томь»: судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Игорь Демешко
(Химки), Николай Богач (Люберцы); инспектор - Алексей Спирин (Москва).
«Анжи» - «Краснодар»: судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Антон
Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); инспектор - Алексей Румянцев
(Санкт-Петербург).
31 октября (понедельник)
«Оренбург» - «Крылья Советов»: судья - Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи - Андрей
Глот (Ярославль), Егор Болховитин (Ленинградская область); инспектор - Геннадий
Куличенков (Тула).
«Рубин» - «Локомотив»: судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи -
Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); инспектор - Эдуард Малый
(Волгоград).