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Николаев рассудит «Спартак» и ЦСКА

Источник:  РФСКомментарии

Стало известно, кто будет обслуживать матчи 12-го тура чемпионата России. Главным арбитром встречи между «Спартаком» и ЦСКА будет москвич Алексей Николаев.

29 октября (суббота)

«Амкар» - «Ростов»: судья - Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи - Алексей Лунев (Новосибирск), Константин Шаламберидзе (Москва); инспектор - Станислав Сухина (Малаховка).

«Спартак» - ЦСКА: судья - Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Алексей Воронцов (Ярославль); инспектор - Сергей Французов (Москва).

30 октября (воскресенье)

«Урал» - «Терек»: судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Вячеслав Семенов (Гатчина), Дмитрий Сафьян (Москва); инспектор - Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

«Арсенал» - «Уфа»: судья - Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи - Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Андрей Болотенков (Москва); инспектор - Михаил Ходырев (Москва).

«Зенит» - «Томь»: судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Игорь Демешко (Химки), Николай Богач (Люберцы); инспектор - Алексей Спирин (Москва).

«Анжи» - «Краснодар»: судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); инспектор - Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

31 октября (понедельник)

«Оренбург» - «Крылья Советов»: судья - Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи - Андрей Глот (Ярославль), Егор Болховитин (Ленинградская область); инспектор - Геннадий Куличенков (Тула).

«Рубин» - «Локомотив»: судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); инспектор - Эдуард Малый (Волгоград).

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