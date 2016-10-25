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Мирослав Лобанцев: В матче с «Крыльями» «Локо» нужно забивать первыми и желательно до перерыва

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Голкипер «Локомотива» Мирослав Лобанцев поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Крыльями Советов», который пройдет в рамках  1/8 финала Кубка России.

- Что могу сказать про Самару? Люди живут футболом, - говорит Лобанцев в интервью официальному сайту «Локомотива». - Как говорится, один город – одна команда. Стадион собирает аншлаги, болельщиков очень много. Думаю, вокруг кубкового матча, еще и против «Локомотива» будет ажиотаж. В Самаре футболистов знают в лицо, подходят на улицах. Я когда только приехал в город, со мной уже здороваться начали. Приятно, конечно. Не столько от персонального внимания – сколько от внимания болельщиков к команде.

Крылья» сильны в обороне и потому мало пропускают. Самарцы играют в пять защитников и два опорника, основная задача – не пропустить, а впереди надеяться на удачные контратаки и быстрых футболистов – таких, как Молло. Игра будет очень тяжелой – тем более что у «Крыльев» не совсем ладятся дела в чемпионате, а потому Кубок для них особенно важен. Да и по тому сезону помню: в апреле «Локо» приезжал в Самару, сыграли 0:0. Матч смотрел со скамейки, было очень интересно: матч хоть и без голов, но с таким упорством… «Локомотиву» надо забивать первыми и, желательно, до свистка на перерыв. Зная «Крылья», во втором тайме сделать это будет гораздо сложнее.

Но и у нас мотивация на игру не меньше: победа над ЦСКА принесла много позитива в команду, но надо подкреплять его и побеждать еще и еще. Ни в коем случае нельзя допустить недооценку – а это частая история для команд-фаворитов. «Спартак», ЦСКА из розыгрыша уже выбыли, думаю, во многом по этой причине. А вообще, вспоминая наш путь к Кубку-2014/15 – матчи всегда складываются непредсказуемо, с дополнительным временем и серией пенальти. Мы тогда дважды «дотягивали» именно до пенальти – в четвертьфинале с «Рубином» и полуфинале с «Оренбургом».

Напомним, матч «Крылья Советов» - «Локомотив» состоится завтра, 26 октября и начнется в 18:00 по московскому времени.

Матч

Крылья Советов - Локомотив

Место и дата

27 октября 18:00, Металлург, Текстовая трансляция

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